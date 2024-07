Alex Marangon, la versione dei "curanderi" non convince: «Non erano solo purghe»

A due giorni dal funerale, sembrano essere arrivate a un punto di stallo le indagini intorno alla morte di Alex Marangon, avvenuta la notte tra il 29 e il 30 giugno all'abbazia di Vidor (Treviso) dove stava partecipanto a un ritiro con musica e consumo di sostanze amazzoniche. Ciò che continua a non convincere la famiglia di Marangon è la versione dei partecipanti al rituale, che da sempre hanno parlato di un incidente.

Ultimi a parlare, tramite il loro avvocato, i due "curanderi" sudamericani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo, ospiti di spicco della tre giorni, che si sono allontanati dall'abbazia la mattina del 30 giugno facendo perdere le loro tracce. Ora si sono messi in contatto con gli inquirenti, ma hanno fatto sapere di trovarsi, «per prudenza» in un luogo non noto dove si sentono «protetti». I due hanno confermato di fatto la tesi dell'incidente, raccontando che il 25enne di Marcon durante la cerimonia sarebbe stato «nervoso e agitato» e che all’improvviso sarebbe «andato fuori dalla cappella vicino al braciere. Siamo tornati dentro ma, una volta fuori Alex è scappato nel bosco di corsa. Dopo poco tutti hanno sentito un tonfo e un grido secco». I due negano anche che durante la serata si sia consumata ayahuasca, sostanza depurativa e allucinogena vietata in Italia: «Quella sera non è stata usata ayahuasca - hanno detto - ma delle purghe, ovvero erbe non psichedeliche che inducono il vomito, per la purificazione di ciò che si ha dentro». Purghe comunque impegnative da assumere, «non sono per tutti» ha detto l'avvocato.

Una versione che non spiega perché, una volta sentito il tonfo, per tre ore nessuno dei partecipanti non abbia chiamato i soccorsi. E che non ha convinto la famiglia Marangon, che ha rilasciato un'intervista a Repubblica. «Sapevamo che in queste occasioni aveva già assunto ayahuasca» hanno spiegato i genitori di Alex, aggiungendo che gli aveva fatto vedere sul braccio «tre puntini dove gli avevano applicato il Kambo, il muco di una rana amazzonica utilizzato per rafforzare il sistema psicofisico». Alex stesso, spiegano i Marangon, «ci aveva detto che sarebbe stato tosto. Vorremmo che gli organizzatori ci dicessero davvero che cos’hanno fatto e che cos’hanno assunto perché ci sentiamo presi in giro quando sentiamo che è stata data solo una purga». La famiglia aggiunge che Alex li aveva tranquillizzati «dicendo che gli organizzatori Zuin e Marchetto sapevano quello che facevano e che c’era sempre qualcuno vigile, ma l’ultima volta il ritiro era più costoso ed era previsto qualcosa di speciale che ancora oggi non sappiamo».

La famiglia ha chiesto che si faccia l'esame del capello su tutti i partecipanti, per cercare di capire cosa abbiano assunto quella sera. Nessuno dei presenti, lamentano, li ha contattati, «nemmeno in forma anonima, per dirci la verità su Alex è un dolore grandissimo. Vi preghiamo, fateci sapere cos’è successo quella notte». Il legale della famiglia Marangon, Stefano Tigani, ha invitato i due "curanderi" ad uscire allo scoperto, lasciare questo luogo "sicuro" in cui si trovano ora e collaborare attivamente a trovare la verità.

Le indagini

Di fatto ad oggi, se la versione dei testimoni presenti non convince a causa delle apparenti contraddizioni, la procura non ha trovato evidenza né di un eventuale pestaggio (la prima ipotesi formulata dopo l'autopsia, che evidenziava lesioni compatibili con percosse provocate con un oggetto contundente) né di una caduta dalla terrazza dell'abbazia, accidentale o meno, che pure viene data oggi per plausibile da parte degli inquirenti. Per questo proseguono gli interrogatori. A giorni è atteso l'esito degli esami tossicologici che dovrebbero chiarire cosa Alex avesse assunto al momento del decesso.