Venicemarathon, vincono l'ugandese Mutai e la keniana Tanui

Sedicimila atleti hanno preso parte stamattina, domenica 22 ottobre, alla 37esima edizione della maratona di Venezia, evento sportivo che ha accolto partecipanti provenienti da 80 diverse nazioni. I primi due classificati sono gli stessi dell'anno scorso: nella gara principale, partita alle 9.40 davanti a Villa Pisani a Stra, ha vinto l'ugandese Solomon Mutai, che ha stabilito il record completando il percorso in 2 ore, 7 minuti e 41 secondi. Al secondo posto il keniano Emmanuel Naibei, staccato di 1 secondo. Terzo posto per il keniano Kiprotich Kigen Noah, con un tempo di 2 ore 8 minuti e 18 secondi.

Tra le donne è stata la keniana Rebbecca Tanui a tagliare per prima il traguardo con il tempo di 2 ore, 25 minuti e 32 secondi, davanti alla etiope Kebene Chala, che ha staccato di 1 minuto e 3 secondi, e alla etiope Bedada Tigist, distanziata di 2 minuti e 32 secondi.

La Venicemarathon, gara podistica riconosciuta dalla Fidal, è inserita nel calendario internazionale di World Athletics. La gara di 42 chilometri è stata trasmessa in diretta televisiva su Raisport e RaiPlay. L'itinerario, partito da Stra, ha attraversato la Riviera del Brenta, Marghera, Mestre e poi il ponte della Libertà, per concludersi in Riva dei Sette Martiri a Venezia. La 21 chilometri ha preso il via in piazza Ferretto a Mestre, mentre la distanza più breve, quella dei 10 chilometri, da parco San Giuliano. Sullo stesso tracciato si sono cimentate anche le runners della "Lilt for Women", organizzata nell'ambito dell'Ottobre Rosa.

Presente, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il consigliere Paolino D'Anna: «Questa straordinaria manifestazione da 37 anni unisce la Riviera del Brenta a Venezia - ha commentato -. Un ringraziamento va a Piero Rosa Salva, che ha creato questo evento, e a tutti i volontari che lavorano notte e giorno, spesso dietro le quinte, per la riuscita della manifestazione che come ogni anno, vede in tantissimi appassionati prendervi parte». «Una bellissima giornata di sole che ha visto una grande partecipazione sia a livello agonistico che non - ha aggiunto il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello - e un'edizione che si conferma nuovamente come grande successo visto il numero delle presenze. Ringrazio tutti i volontari che si impegnano ad organizzare questa importante giornata di sport».

Fondamentale il lavoro di tutta la macchina organizzativa che ha permesso il regolare svolgimento della manifestazione. Grazie al coordinamento della polizia locale è stata rimodulata la viabilità per garantire il flusso del traffico nelle aree interessate dal passaggio degli sportivi. Consistente anche l'impegno della protezione civile che con 500 volontari coinvolti, ha presidiato incroci e varchi pedonali e garantito la movimentazione di materiali e personale.

A premiare i vincitori delle maratone è stato il vicesindaco Tomaello, mentre il consigliere metropolitano Matteo Senno ha premiato il gruppo autorità portuale. Nella 21 chilometri il successo tra gli uomini è andato a Kimutai Erik Too che ha preceduto Quail Tabroura e Pedro Jesus Galan. Tra le donne al primo posto si conferma come l'anno scorso Claudia Andrighettoni, al secondo posto Vanina Dal Santo e al terzo posto Federica Panciera. A tagliare per primo il traguardo della 10 km è stato invece, in campo maschile, Federico Valandro, che ha preceduto Lorenzo Valota ed Enrico Maguolo. La gara femminile se l'è invece aggiudicata Dilletta Moressa, davanti a Vanda Lovei e Giulia Delgado. Al termine dell'evento un riconoscimento, oltre ai primi classificati delle varie categorie, è stato consegnato anche alle donne protagoniste della "Lilt for Women".