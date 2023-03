Marcia per la libertà a Eraclea, prevista partecipazione ampia. Il Comune non aderisce

Quando Luciano Donadio, suo figlio Adriano e di altri imputati nel processo ai cosiddetti "Casalesi di Eraclea", accusati di associazione mafiosa, sono stati scarcerati il 7 febbraio per scadenza dei termini, a Eraclea si era già iniziato a parlare di una marcia per la legalità voluta ancora di più dopo le polemiche scoppiate per i fuochi d'artificio fatti esplodere in via Sarpi, la sera stessa della scarcerazione, vicino alla residenza di Donadio e dei suoi parenti.

Fra i primi a chiedere la mobilitazione della città per dire "No" alle mafie c'era stato il partito Rifondazione comunista Unione Popolare del Veneto orientale di Salvatore Esposito. «Siamo pronti a prendere parte alle manifestazioni che verranno organizzate», ribadisce ora che il blocco sull'iniziativa è superato e che lunedì prossimo 27 marzo, enti, categorie, sindacati, organizzazioni, partiti e cittadini, con un'adesione ampia e molto variegata, hanno garantito che saranno al corteo per la legalità di Eraclea.

Per il Movimento 5 Stelle è intervenuta subito la capogruppo in Consiglio regionale, Erika Baldin. «Aderisco alla marcia per la legalità in programma ad Eraclea il 27 marzo (ritrovo ore 17.30 in piazza Garibaldi) - scrive -. Il MoVimento da sempre denuncia le infiltrazioni criminali al nord. La manifestazione pubblica sarà un momento per riaffermare i valori fondanti della convivenza civile, evitando di nascondere la polvere sotto il tappeto senza voler vedere, sentire o parlare, per il quieto vivere». La maggioranza in Consiglio comunale a Eraclea non ci sarà. «La riteniamo una mobilitazione strumentale - commenta il sindaco Nadia Zanchin - in questo momento è in corso il procedimento penale. Lasciamo che la giustizia faccia il suo iter. Per questo non aderiremo».