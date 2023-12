Marco Cappato a Mestre: verso la legge sul fine vita in Veneto | VIDEO

Il 16 gennaio il consiglio regionale del Veneto voterà la proposta di legge "Liberi tutti" sul fine vita, nata in seno all'associazione Luca Coscioni, per la quale lo scorso 30 giugno sono state depositate 9mila firme a sostegno dell'iniziativa.

«È una grande occasione per consiglieri e consigliere per ascoltare non gli ordini dei capi di partito, ma le esigenze delle persone che soffrono – ha detto oggi a Mestre il tesoriere dell'associazione, Marco Cappato –. Chiediamo il voto palese: ciascuno dei consiglieri si assuma la propria responsabilità. Sia offerta al Veneto la possibilità di valutare il loro operato. L'ultima cosa che si può fare è nascondersi dietro a un dito».