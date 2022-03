Cade in bici in azienda, morto 58enne

È caduto a terra all'improvviso, mentre si spostava da una parte all'altra della azienda in sella a una bicicletta. Con ogni probabilità Marco Crivellari, 58 anni, è stato colto da un improvviso malore. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme, ma non c'è stato niente da fare.

Il dramma si è consumato mercoledì pomeriggio all'interno dell'azienda Zennaro Legnami, del Gruppo Zennaro a Porto Viro, lungo la Romea. Crivellari, che viveva a Cavanella d'Adige (Chioggia), lavorava per il Gruppo Zennaro da più di trent'anni. «Ci stringiamo intorno alla famiglia per la perdita di un caro collega - hanno fatto sapere dall'azienda -. In questi 32 anni di lavoro, Marco si è sempre distinto per la sua professionalità e disponibilità. Coloro che hanno lavorato al suo fianco conserveranno per sempre il suo caro ricordo». La procura, dopo l'intervento del Suem e il sopralluogo dei carabinieri, ha deciso di non disporre alcun esame, trattandosi di una morte naturale.