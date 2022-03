Zennaro all'Olimpico con il vicesindaco Tomaello e la presidente Damiano

Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano liberato e rientrato in Italia venerdì notte dopo quasi un anno trascorso in Sudan, ha fatto tappa all'Olimpico di Roma, dov'è stato ospite d'onore alla partita Italia-Scozia del Sei nazioni di rugby sabato pomeriggio. Con lui il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello, e la presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano.

«È appena iniziata la partita, abbiamo incontrato qui Marco Zennaro e gli abbiamo dato il bentornato, contenti di averlo qua di nuovo tra di noi e visto che eravamo in un contesto sportivo, nell'ambito del rugby, gli ho detto che speriamo di vederci presto in campo a Venezia per tante iniziative. Siamo davvero contenti che questa agonia sia finita per lui».

«Marco finalmente in Italia - ha commentato l'onorevole Nicola Pellicani al rientro di Zennaro a Roma, diretto stasera verso Venezia - Ora potrà riabbracciare i figli e la moglie Carlotta. Sono stato interessato per primo dalla famiglia al caso lo scorso maggio, e con l'aiuto di Piero Fassino abbiamo subito messo in moto la Farnesina. Erano giorni terribili in cui Marco era detenuto in condizioni disumane nel carcere di Khartoum. Sono passati 11 lunghissimi mesi e adesso è finalmente libero. Ringrazio il ministero degli Esteri, l'ambasciatore Gianluigi Vassallo e il direttore generale per gli Italiani all’Estero Luigi Vignali. Ora ti aspettiamo a Venezia».