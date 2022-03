Il meteo avverso blocca ancora il ritorno in Italia di Marco Zennaro

Marco Zennaro, imprenditore veneziano bloccato da oltre un anno in Sudan, sarebbe dovuto atterrare questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, ma condizioni meteo avverse hanno impedito la partenza del suo volo dall'aeroporto di Khartum.

Nella giornata di ieri, Zennaro ha ricevuto il passaporto per far ritorno in Italia, ma a mettersi di traverso, questa volta, pare sia stata una tempesta di sabbia che avrebbe impedito il decollo dell'aereo che avrebbe dovuto condurlo finalmente in Italia. Salvo ulteriori impedimenti, l'imprenditore potrebbe prendere un volo nella tarda serata di oggi.