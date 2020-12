Il bombarolo di Marcon condannato a 4 anni

«Sto facendo un esperimento per farti due regali». Ma il pacco dono che Paolo Nogara, 58enne di Casale sul Sile (Treviso), aveva preparato era un ordigno esplosivo. L'uomo, che si era reso protagonista di reiterati episodi di stalking, era stato arrestato ad ottobre 2019. Ora la condanna a 4 anni dal tribunale di Treviso. Lo riporta TrevisoToday.

La sua vittima, una donna di Marcon di 41 anni, era letteralmente scappata dalla violenze e dalle sue umiliazioni, iniziate nel 2010 durante la loro convivenza; poi era diventata bersaglio di attacchi telefonici nel corso del 2019, tra minacce e insulti.

Il 21 ottobre dello stesso anno l'uomo la chiama e le dice di avere «due sorprese per lei» e di essere impegnato in «esperimenti» per farle un regalo. In realtà, davanti all'ingresso del condominio di Marcon in cui viveva, lascia un ordigno esplosivo che deflagra contro il muretto e in direzione del viale. La vittima, visibilmente turbata per l'accaduto, sarà costretta ad assumere ansiolitici e a limitare gli spostamenti al tragitto da casa sua al lavoro per paura di trovarselo di fronte.