Giù l'acqua alta, arriva a 110: sistema Mose attivo in tutte le bocche di porto

Mose ancora in azione in tutte e 4 le bocche di porto stamattina, 4 novembre, nonostante il picco più limitato di marea, rispetto ai 130 centimetri previsti per l'emergenza: sono attesi 110 centimetri alle 9.55. Il sistema si solleverà ugualmente a protezione della città dall'acqua alta. Intanto mercoledì sera le paratoie schierate al completo hanno lasciato asciutta la città nonostante i 138 centimetri raggiunti, picco leggermente inferiore alla previsione di 140 anticipata dal centro maree del Comune di Venezia.

Nei prossimi giorni, complice il persistere dello scirocco, permangono condizioni favorevoli all'alta marea, almeno fino a sabato 6 novembre. Stasera alle 22.40 sono segnalati 105 centimetri e venerdì mattina 5 novembre alle 10.55, 100 centimetri sul medio mare. Valori ancora più al di sotto del picco di emergenza a 130 e per i quali con tutta probabilità il Mose non entrerà in funzione. La marea però, in alcuni dei punti più bassi tra i quali piazza San Marco, sommerge buona percentuale della pavimentazione.