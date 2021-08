Marea eccezionale fino a 105 tra sabato e domenica

Un'alta marea eccezionale è prevista sabato 7 agosto dal centro del Comune di Venezia che anticipa un valore di 105 centimetri alle 22.50. L'evento interesserà fino all'8% della viabilità pedonale e sarà percepibile nelle parti più basse della città (principalmente piazza San Marco e Rialto). Il livello potrebbe mantenersi attorno ai 100 centimetri in una fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 00.30 di domenica 8.

Il valore è anomalo per la stagione. Ma non è la prima volta. L'acqua alta a San Marco in piena estate si ripete da qualche anno e non per effetto delle fasi lunari. I turisti, tornati numerosi in piazza per visitare monumenti e musei potrebbero rimanere sorpresi dal fenomeno, tipico dei cambi di stagione, autunno e primavera. Il valore, poco sopra i 100, al momento non prevede l'entrata in funzione del sistema Mose.

Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che decreta lo stato di attenzione nei bacini idrografici del Veneto. In particolare, il territorio regionale è interessato in queste ore dalla piena del fiume Adige.