Si alza la marea, sabato il Mose in azione

Le previsioni del Comune di Venezia annunciano una marea di 115 centimetri per sabato 21 gennaio, con picco attorno alle ore 10. In mattinata, dunque, è programmato il sollevamento delle barriere del Mose per evitare l'allagamento della città. Anche successivamente, secondo il bollettino del centro maree, persisteranno condizioni meteo favorevoli all'acqua alta, fino a martedì 24 gennaio.

In questi giorni, in laguna come nel resto del Veneto, si assiste a un generale calo delle temperature minime, che a Venezia raggiungono i 3 gradi. Dopo le piogge di giovedì, nella giornata di venerdì il cielo si è rischiarato, con sole alternato a nuvole. Il tempo parzialmente sereno, a tratti coperto, dovrebbe perdurare anche nel fine settimana, comunque senza precipitazioni. Si conferma anche nelle prossime ore il vento teso, con rinforzi di Bora sul litorale.