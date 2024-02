Jesolo, con il vento di scirocco il mare si porta via 5mila metri cubi di sabbia

Cinquemila metri cubi di sabbia portata via dal mare in pochi giorni. Tutto in un solo weekend, a causa del vento di scirocco che ha soffiato forte sul litorale e, anche questa volta, non ha risparmiato la zona della pineta a Jesolo, già duramente colpita dall'erosione costiera.

Colpito un tratto di due chilometri

Il bilancio è ancora parziale e la situazione è costantemente monitorata. A essere colpito sarebbe un tratto di spiaggia di circa due chilometri, tra lo stabilimento Relax Beach e quello della zona Merville. Proprio in questi giorni il Comune ha approvato il progetto per il ripascimento nel 2024 per apportare nuova sabbia nelle zone colpite e difendere i tratti di costa sui quali si andrà a intervenire. Per i lavori sono stati stanziati 567.500 euro.

«Nei prossimi anni avremo a disposizione risorse maggiori, stimiamo circa 10 milioni di euro, derivanti dai fondi che i privati destineranno al ripascimento come riversamenti in seguito alle istanze che hanno presentato sulla base della Legge regionale 33 - spiega l’assessore al demanio Alberto Maschio -. Grazie a queste risorse potremo pensare anche a misure strutturali, di concerto con la Regione Veneto e sulla base dei progetti attualmente al vaglio».