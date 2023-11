Maltempo e mareggiate, danni per un milione. Preoccupa lo spiaggiato

«Siamo in allerta da giorni. Questa notte è arrivato sulla costa molto spiaggiato, che a partire da lunedì gli operatori di Veritas provvederanno a rimuovere. Tutto questo avrà dei costi enormi, almeno 200mila euro». A parlare è il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che si è recato sulla spiaggia della località balneare per un sopralluogo dopo le mareggiate e il maltempo dei giorni scorsi.

Le aree più colpite sono sempre le stesse, quelle della zona est, dove si registrano danni sostanziali ai camminamenti e ai servizi degli stabilimenti in generale. «Ci sono danni al patrimonio privato ma anche pubblico, complessivamente stimabile in oltre un milione di euro - aggiunge il primo cittadino -. Si tratta di spese a cui non potremo far fronte da soli come Comune ma sappiamo di poter contare sulla Regione, che sempre si è dimostrata attenta e vicina. Continuiamo a monitorare la situazione seguendo l'evoluzione del meteo, ma anche in questo caso dovremo aspettare lunedì per intervenire come già in programma con Federconsorzi Arenili».Storicamente questo è il periodo più rischioso per ciò che riguarda le mareggiate, «quindi siamo pronti ad affrontare i problemi e nel frattempo abbiamo già avviato dei confronti proprio con Regione Veneto per realizzare interventi strutturali - conclude De Zotti -. Anche per questo abbiamo già iniziato ad accantonare risorse derivanti dalle concessioni demaniali».