Addio a Mario Caporin, volontario generoso

«Era un volontario generoso, un bravo cuoco ma anche una persona di grande ironia e sensibilità». Così i volontari della Protezione Civile di Dolo ricordano il loro amico Mario Caporin, morto all'età di 80 anni.

Caporin, veneziano, viveva a Dolo e ha dedicato molto della sua vita al prossimo. Tra le sue passioni, gli amici ricordano i viaggi, in particolare l'amore per l'Africa, e quella per l'arte. Mario Caporin era anche sportivo. Podista, era stato anche allenatore di atletica. Il funerale sarà celebrato giovedì 5 agosto alle 9.30 nella chiesetta dell'ospedale di Dolo.