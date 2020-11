60enne si allontana da casa e scompare, ricerche in corso

Si è allontanato da casa e non è più tornato. Da lunedì pomeriggio si sta cercando Mario Dall'Antonia, 60enne di San Donà di Piave, che risulta scomparso.

I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno attivato le ricerche. I militari martedì mattina hanno trovato l'auto di Mario Dall'Antonia a San Donà. L'ipotesi è che possa non essersi allontanato troppo, ma sono ancora in corso accertamenti per provare a rintracciarlo.