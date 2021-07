Continue violenze sulla moglie, 41enne allontanato da casa

I carabinieri di Scorzè hanno eseguito un’ordinanza per l'applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un 41enne, disposta dal gip del Tribunale di Venezia, dopo le numerose denunce presentate dalla ex moglie, per le continue violenze che la donna da tempo subiva.

L'ormai ex compagna ha trovato la forza di denunciare i comportamenti dell'uomo, negli episodi di violenza e di minaccia anche psicologiche, che le avevano generato un costante stato di paura. A seguito degli accertamenti svolti dagli investigatori, è stato prescritto al 41enne di abbandonare l’abitazione familiare. Non potrà nemmeno avvicinarsi alla ex.