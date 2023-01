Soccorso marittimo 25enne colto da malore in mare

Poco dopo le 11.30 martedì la sala operativa della Capitaneria di porto Guardia costiera di Chioggia ha ricevuto una segnalazione dal peschereccio “Francesco B”, che era in mare, per un pescatore 25enne colto da malore improvviso con forti dolori addominali. La Capitaneria ha allertato l'equipaggio della motovedetta “Cp 826” e il 118, ha quindi disposto l'immediata uscita in mare del natante per il trasbordo e il trasporto a terra del marittimo bisognoso di soccorso.

Intanto dalla sala operativa tramite la stazione radio costiera di Venezia ha messo in contatto il peschereccio con personale medico del Centro Italiano radio medico (Cirm). La motovedetta dopo aver intercettato il peschereccio verso mezzogiorno e un quarto, a circa 10 miglia nautiche al traverso del porto di Chioggia, ha caricato a bordo il marittimo e si è diretta alla banchina d’ormeggio in Piazza Vigo, dov'è arrivata alle 12.39. Lì,una pattuglia della Capitaneria di Chioggia ha accompagnato il marittimo in Pronto soccorso dove lo attendeva la madre, per l’immediato affidamento alle cure dei sanitari dell’ospedale di Chioggia.