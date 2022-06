Marittimo trovato morto a bordo di una nave

Un marittimo, membro dell'equipaggio di una nave ucraina, da qualche giorno ormeggiata al porto di Chioggia è stato trovato morto a bordo dell'imbarcazione. Non sono chiare le cause, ma il personale imbarcato ha dato l'allarme nella notte fra mercoledì e giovedì e sul posto sono arrivate polizia di Stato, Capitaneria di porto di Chioggia e i Vigili del fuoco, chiamati a intervenire per il recupero della persona senza vita.

L'uomo è un cittadino di nazionalità ucraina ed era a bordo di un natante battente bandiera della stessa nazionalità. Sul fatto indagano polizia e guardia costiera coordinate dalla Procura informata dei fatti. In base alle prime informazioni, la nave da qualche giorno era in Val da Rio nel porto della città clodiense e la morte potrebbe essere stata causata da un incidente a bordo.