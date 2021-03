Marta lascia la terapia intensiva, sarà trasferita nel reparto di chirurgia

Ad una settimana dal brutale accoltellamento subito mentre faceva jogging a pochi passi da casa, in via Marignana a Marocco di Mogliano Veneto, Marta Novello ha potuto lasciare la terapia intensiva ed essere trasferita nel reparto di chirurgia, dove proseguirà nel suo percorso di riabilitazione. La decisione - scrive TrevisoToday - è arrivata al termine di un briefing tra medici in cui è emerso come il quadro clinico della 26enne fosse ormai stabile.

L'aggressore della ragazza, un quindicenne che viveva a pochi passi da casa sua, è rinchiuso nel carcere minorile di Treviso. Venerdì scorso, assistito dall'avvocato Matteo Scussat, è stato interrogato e per un'ora e mezza ha raccontato la sua versione dei fatti, ribadendo che si è trattata di un'aggressione a scopo di rapina per ottenere del denaro dalla ragazza, scelta a caso come sua vittima. Nei prossimi giorni sarà il turno di Marta, che sarà sentita dai carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dal maggiore Ermanno Luigi De Magistris.