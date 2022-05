Cacciatorpediniere spara 21 salve di cannone per accogliere Mattarella a Venezia | VIDEO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è arrivato oggi a Venezia per i festeggiamenti in piazza San Marco dei 60 anni dell'istituzione della Scuola navale militare "Francesco Morosini". Il capo di Stato è stato accolto da 21 salve di cannone sparate dal cacciatorpediniere "Luigi Durand De la Penne" ancorato in Bacino San Marco.

Mattarella ha quindi attraversato la piazza salutato dal pubblico, passando in rassegna i reparti schierati, e gli studenti dei tre corsi di quest'anno. In tutto 160 allievi, con al loro fianco 350 ex studenti, più formazioni di rappresentanza d'Arma della Marina Militare.

(video pagine social Comune di Venezia)