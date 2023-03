Piantedosi a Venezia: «Grande attenzione su via Piave». E annuncia rinforzi per le forze dell'ordine

Doppio appuntamento a Venezia per il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Giovedì mattina ha partecipato al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) in prefettura, poi si è recato a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, per firmare un protocollo d'intesa con il governatore Luca Zaia per l'istituzione, anche nella nostra regione, del numero unico di emergenza europeo (Nue 112).

Con il prefetto, Michele Di Bari, e i rappresentati di forze dell'ordine e istituzioni cittadine, Piantedosi ha parlato delle criticità di Venezia e della sua area metropolitana a 360 gradi. «C'è grande attenzione su via Piave - ha assicurato -, che è luogo in cui si condensano alcuni fenomeni che abbiamo affrontato dando visibilità di presenza dello Stato, anche in termini di rassicurazione alla cittadinanza». Ma l'incontro è stato anche l'occasione per «affrontare i problemi legati alla criminalità organizzata, sulla quale dobbiamo tenere alta l'attenzione, e la sicurezza urbana. Ho già preannunciato al sindaco - ha aggiunto - la volontà di sostenere il sistema della polizia urbana, con interventi che il ministero metterà in campo anche in termini di sostegno finanziario ed economico».

Il referente del Viminale ha anche annunciato nuovi innesti di forze dell'ordine a Venezia e in tutto il Veneto, «con stanziamenti aggiuntivi per assunzioni straordinarie di operatori, per coprire il turn over e andare anche oltre». Per il ministro, si tratta di innesti che «presi anno per anno possono sembrare limitati, ma si tratta di inserire personale più giovane e con maggiore capacità operativa. Venezia e il Veneto di certo non rimarranno indietro, perché sono contesti importanti, con grande presenza di turisti».