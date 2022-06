Capannone del Petrolchimico, per Landini la "battaglia" è ancora aperta

«Credo che la partita sul capannone del Petrolchimico non sia ancora chiusa, e penso sia importante che questo luogo, come stanno dicendo lavoratrici e lavoratori, rimanga ciò che è sempre stato, la casa di tutte le forme di lavoro». È quanto ha detto oggi il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, presente a un'assemblea pubblica organizzata dal sindacato proprio all'interno dello storico edificio, acquisito dal Comune di Venezia per la cifra simbolica di 3.920 euro.

Landini ha parlato di "battaglia" ancora aperta: «Ci è stato annunciato che il sindaco di Venezia nei prossimi giorni incontrerà le confederazioni, - ha spiegato - mi auguro che prevalga il buon senso e si dia valore al lavoro».

Subito dopo il voto, con cui lo scorso 12 maggio il Consiglio comunale aveva dato il via libero all'acquisto dell'edificio, è partita l'occupazione del fabbricato da parte dei lavoratori, che va avanti da oltre un mese. Il presidio permanente alla struttura, avevano spiegato i sindacati, proseguirà «fino a quando non ci sarà un accordo che garantisca nero su bianco la possibilità di continuare a svolgere qui, come si fa dal 1970, e nelle solite modalità con cui Eni lo mette a disposizione previa richiesta nel giro di un'ora, le attività sindacali».

All'assemblea odierna ha partecipato anche la segretaria del Pd di Venezia, Monica Sambo: «Ho scelto di ascoltare le lavoratrici e i lavoratori sulle numerose vertenze che interessano il nostro territorio, - ha spiegato - sulle mancanze delle istituzioni locali e sull’esigenza di avere risposte sia sul fronte dei redditi che del contrasto alla precarietà. Anche a Venezia crediamo che, a partire dal Comune, servano risposte diverse che mettono al centro la qualità dello sviluppo del nostro territorio e la possibilità di vivere e lavorare».