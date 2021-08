Mauro Luongo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia

Sostituisce Dino Poggiali, andato in pensione. Le nomine, stabilite dal consiglio di amministrazione, saranno effettive da settembre

L'architetto Mauro Luongo, dirigente superiore, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia e subentrerà all'ingegner Dino Poggiali, andato in pensione il mese scorso. Lo ha stabilito il consiglio di amministrazione del Corpo, riunitosi per disporre una serie di conferimenti e avvicendamenti dei dirigenti veneti che saranno effettivi dal 2 settembre 2021.

Luongo è attualmente comandante dei vigili del fuoco di Trieste e precedentemente lo era stato a Vicenza, Biella, Padova e Belluno. Ha già una buona conoscenza della realtà del comando lagunare, avendo prestato servizio per molti anni come funzionario prima di essere promosso dirigente. Il consiglio di amministrazione ha inoltre scrutinato l’ingegner Matteo Carretto, attuale vice dirigente del comando di Venezia, alla frequentazione del corso per dirigente.