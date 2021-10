Nuovo comandante vigili del fuoco: «Migliorerò abilità in situazioni artistiche complesse»

Migliorare le abilità umane e le specializzazioni dei suoi uomini. È questo l'obiettivo del nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia, Mauro Luongo, che da un mese ha raccolto il testimone dall'ingegner Dino Poggiali e oggi si è presentato alla stampa locale. «Sono già passato per Venezia, - ha spiegato - dove ho svolto per diverso tempo ruoli da funzionario e vice-comandante. Ho conoscenza del territorio e del comando, credo che questo sia un valore aggiunto».

Luongo non ha nascosto di aver trovato, rispetto al passato, una squadra con più personalità, sulla quale si può comunque intervenire, andando ad accrescere le specializzazioni su situazioni architettoniche e artistiche complesse, molto frequenti in laguna. «Venezia è tra le città più importanti del mondo per patrimonio culturale, - ha commentato - per questo voglio migliorare la nostra sensibilità come soccorritori». Allo stesso tempo, «ci impegneremo per essere il più possibile vicini ai veneti e intervenire velocemente in tutte le situazioni rischiose o di pericolo, minimizzando le conseguenze».

Il nuovo comandante ha anche accennato alla situazione della terraferma, dove ha ritrovato una situazione «migliore di come l'avevo lasciata». In particolare, ha sottolineato l'importanza della specializzazione Nbcr: «mi fa piacere ricordare che la presenza del polo chimico ci ha fatto diventare punto di riferimento in Italia per interventi con sostanze pericolose».