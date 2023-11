Hashish a fiumi nel nord Italia, sgominata banda ramificata a Venezia: 13 arresti

La guardia di finanza di Torino ha arrestato 13 cittadini marocchini in Piemonte, Veneto e Puglia, smantellando due presunte associazioni dedite al traffico di hashish. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia-economico finanziaria tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni e pedinamenti.

Il primo dei due gruppi aveva un’organizzazione ben delineata, e disponeva di notevoli risorse strumentali ed economiche; a capo un 44enne di nazionalità marocchina. La sua base e il centro degli interessi erano a Torino e provincia, ma il sodalizio aveva solide ramificazioni in Veneto, in particolare nelle province di Venezia e Treviso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La forza economica del gruppo criminale è testimoniata dalla possibilità di impiegare numerosi autoveicoli (di proprietà o noleggiati) per il ritiro e il trasporto della droga e del denaro guadagnato con i traffici. La banda riusciva a finanziare nuove importazioni di narcotico e a sopportare le ingenti spese per il suo occultamento e trasporto nonostante gli ingenti sequestri di stupefacenti subiti.

Il secondo gruppo, guidato da un 48enne marocchino, e da altre due persone, era invece radicato a Torino e provincia, con collegamenti in Lombardia nelle province di Milano e Varese e in Toscana nella provincia di Pisa. Secondo le ipotesi investigative, si tratterebbe di un’articolazione territoriale, dotata di una sua autonomia operativa e assai strutturata che farebbe parte di una ben più ampia organizzazione transnazionale, operante in Spagna.

Nel corso delle indagini, nel solo arco temporale che va da gennaio ad aprile 2022, in provincia di Torino sono stati intercettati e sottoposti a sequestro, in più occasioni e anche con la collaborazione della polizia di Stato, circa 460 chili di hashish, oltre a circa 500 grammi di cocaina e a un chilo di marijuana.

Nel corso dell'operazione e delle relative perquisizioni, i finanzieri hanno individuato altri due depositi di stoccaggio della droga, all’interno di box situati nell’ambito di complessi residenziali. Uno si trovava a Leini (Torino), e custodiva 223 chili di hashish, già confezionati e pronti per l’immissione sul mercato illecito. L'altro, scovato dal cane antidroga Jakora, ne conteneva 163. La droga sequestrata avrebbe generato, al dettaglio, un introito illegale pari a circa 11 milioni di euro.