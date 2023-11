Narcotraffico, 19 arresti: a Eraclea e Musile basi di stoccaggio della droga

Nelle prime ore di giovedì mattina, su delega della procura distrettuale di Venezia, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Padova e del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) hanno arrestato 19 persone per il reato di "associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".

Quattordici persone sono state portate in carcere, per 5 sono stati previsti, invece, i domiciliari. Nel corso delle operazioni odierne, che hanno coinvolto le unità cinofile e un totale di 100 militari, sono stati anche sequestrati beni per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel Veneziano le basi di stoccaggio

Nel corso delle attività investigative sarebbero stati individuati numerosi corrieri, che trasportavano denaro contante e droga in doppifondi realizzati all'interno dei veicoli utilizzati, facendo la spola tra Italia, Albania e Germania, e due basi logistiche nei Comuni di Eraclea e Musile di Piave, adibite a stoccaggio della sostanza stupefacente importata. I militari hanno stretto il cerchio attorno ai malviventi grazie a intercettazioni che hanno permesso di sequestrare 420 chili totali di cocaina, eroina e hashish, per un valore stimato di oltre 34 milioni di euro. I corrieri sono stati individuati e arrestati nelle province di Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Modena, Novara, Ravenna, Udine, Venezia e Verona.

Al termine dell'attività investigativa, fatta salva la presunzione di innocenza, sono state iscritte nel registro degli indagati 65 persone, principalmente di nazionalità albanese e italiana, ritenuti, a vario titolo, coinvolti nel traffico illecito di droga importata dall'Olanda attraverso la Germania, e dall'Albania. Secondo gli investigatori, a capo del sodalizio ci sarebbe un albanese residente a Ponte di Piave (Treviso).

Le indagini

Le indagini delle fiamme gialle padovane, svolte sotto la direzione della procura distrettuale di Venezia, sono partite dall'arresto di un uomo albanese e una donna italiana: fermati per un controllo stradale a Padova nel gennaio 2020, all'interno dell'auto i militari avevano trovato circa 2 chili di eroina. I successivi accertamenti sono stati effettuati a partire dall'analisi dei tabulati telefonici di persone sospettate di intrattenere rapporti con i due arrestati; da qui è partita la ricostruzione della filiera del narcotraffico.

Le indagini, proseguite con intercettazioni ambientali e telefoniche, installazione di telecamere e sistemi elettronici di tracciamento, hanno permesso di acquisire elementi di responsabilità nei confronti di numerosi cittadini albanesi, operanti tra le province di Treviso, Venezia e Padova: il loro ruolo sarebbe stato quello di approvvigionare e distribuire la droga su tuttto il territorio nazionale.

I sodali si avvalevano di telefoni cellulari criptati di provenienza albanese, dotati del sistema di messaggistica istantanea "Matrix", utilizzati per curare la logistica e la movimentazione degli ingenti quantitativi di droga. Le chiavi di cifratura di questo sistema di comunicazione non consentivano di intercettare le conversazioni, permettendo all'organizzazione di gestire in sicurezza gli ordini ricevuti dai clienti e ricercare autisti disposti a effettuare le consegne, impiegando automobili dotate di intercapedini accessibili tramite sofisticati congegni elettronici.