Maxi rissa a Jesolo nella notte, decine di giovani coinvolti

Maxi rissa a Jesolo nella serata di ieri. Sono stati circa una trentina i giovani coinvolti nella zuffa in piazza Mazzini, alcuni dei quali sono rimasti anche feriti. I video della rissa stanno circolando in queste ore sui social network. Secondo le prime informazioni sarebbero venuti alle mani, con pugni, spintoni e calci, due gruppi contrapposti, uno proveniente dall'Alto Adige, probabilmente in vacanza sul litorale, l'altro formato perlopiù da giovani di nazionalità straniera.

Polizia sul posto

Tra di loro ci sarebbe anche un ragazzo trasportato in pronto soccorso dopo essere rimasto ferito in modo piuttosto serio. È spettato alla polizia di Stato, intervenuta con alcune pattuglie, riportare la situazione alla normalità. Sono ancora in corso le indagini per risalire ai responsabili e a tutti i partecipanti.