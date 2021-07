Finale Italia-Inghilterra, Venezia vieta i maxi schermi in piazza: l'ordinanza

Diversi i divieti, tra cui la vendita di alcolici per asporto, il trasporto di qualsiasi tipo di contenitore in vetro e di far scoppiare petardi o botti

No ai maxi schermi in piazza. In vista della finalissima degli Europei in programma domenica 11 luglio alle 21, il Comune di Venezia conferma la delibera di giunta approvata prima dell’avvio della kermesse calcistica che ha regolamentato una serie di misure che consentono la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo negli esercizi di ristorazione, bar e similari e soprattutto concede il posizionamento di televisori su plateatici in concessione per intrattenere la clientela in occasione della finale.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale - si legge in una nota di Ca' Farsetti - è dimostrare la volontà di essere vicina alle attività di ristorazione, in questo momento particolarmente critico dopo la pandemia, ma al tempo stesso salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini anche in rispetto alle limitazioni e norme sanitarie ancora in vigore.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato oggi un’ordinanza che prevede l’attuazione di una serie di misure che avranno validità nel periodo orario compreso tra le 20 di domenica 11 luglio 2021 e le 6 lunedì 12 luglio 2021 nell’intero territorio comunale.

Le disposizioni del sindaco prevedono:

Il divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro

Il divieto di trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via, anche all’interno dei veicoli, di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro

Il divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti

Il divieto di esplodere ed accendere botti, petardi e fuochi d’artificio comunque denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene

Il divieto di abbandonare recipienti in vetro sulla pubblica via.

Per chi non rispetterà le regole, è prevista una multa da 25 a 500 euro.