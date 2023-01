Maxi vincita da 250 mila euro a Concordia Sagittaria

La dea bendata torna a baciare il Veneto, in particolare la provincia di Venezia. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore, infatti, è il protagonista di un colpo da 249.500 euro, vinti in occasione dell'ultimo concorso del Lotto, grazie ad una schedina giocata in una ricevitoria di Concordia Sagittaria.

Non è l'unica grossa vincita nella nostra Regione. Un altro fortunato, questa volta a Monteforte d'Alpone (Verona), si porterà a casa la bellezza di 124.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto, nel complesso, ha distribuito 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 53,2 milioni dall'inizio dell'anno.

Gli ultimi due mesi sono stati particolarmente ricchi per il Veneziano sul fronte dei concorsi a premi. Il 4 novembre un giocatore di San Donà di Piave ha vinto 500 mila euro al 10eLotto, qualche settimana dopo, un altro mezzo milione di euro è stato vinto a Ceggia. Ultima vittoria in ordine di tempo quella alla Lotteria Italia, con 50 mila euro vinti a Caorle.