«Questa notte voi due morirete»: esagitato aggredisce due medici

Aggrediti mentre erano impegnati nell'attività ambulatoriale a favore della cittadinanza. Protagonisti sventurati dell'episodio increscioso, nella tarda serata di sabato, sono stati due medici della continuità assistenziale di Jesolo, che hanno denunciato il fatto alla dirigenza dell'azienda sanitaria, reclamando per le precarie condizioni di sicurezza.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sono state le stesse vittime a ricostruire quanto accaduto: attorno alle 22 il conducente di un'automobile, un addetto al servizio di manutenzione, avrebbe cominciato a sgommare e suonare ripetutamente il clacson di fronte allo stabile in cui i due professionisti - un uomo e una donna - stavano prestando servizio. Le richieste dei due di mettere fine al comportamento inappropriato non hanno avuto l'esito sperato: l'aggressore, in presunto stato di alterazione psicofisica, si sarebbe diretto verso uno dei medici, minacciandolo.

I due sanitari, per evitare di passare da un'aggressione verbale a una fisica, si sono chiusi all'interno della struttura e hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. L'uomo, in possesso delle chiavi dello stabile, sarebbe riuscito comunque a entrare, per poi scagliarsi con violenza contro la porta del bagno all'interno del quale uno dei due medici aveva cercato rifugio; al contempo, la collega si sarebbe barricata all'interno di un ambulatorio. «Questa notte voi due morirete» sarebbe stata la minaccia lanciata dal violento, prima di recarsi all'interno del pronto soccorso, dove avrebbe creato un gran trambusto. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno individuato e bloccato l'esagitato.

Accompagnato in commissariato, sarebbe stato rilasciato poche ore dopo. «Alla richiesta di intervento di personale di sicurezza in struttura - spiega il medico - abbiamo avuto risposta negativa. Questo significa che in piena notte io e la collega siamo rimasti con gli occhi spalancati, timorosi di ciò che avrebbe potuto succederci, non essendoci nessuna copertura a nostra disposizione».