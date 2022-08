Due medici di base in pensione ad Annone e Ceggia, pronti i sostituti

Mercoledì 31 agosto cesserà l’attività del dottor Giovanni Capovilla, medico di base nel comune di Annone Veneto. Lo stesso accadrà pochi giorni dopo, lunedì 5 settembre, per il dottor Carmelo Sciacca, nel comune di Ceggia. L’Ulss 4 ha annunciato di avere già reclutato e nominato i due sostituti, rispettivamente la dottoressa Maddalena Monica Artico (Annone Veneto) e la dottoressa Ida Esposito (Ceggia).

Gli assistiti saranno trasferiti direttamente ai nuovi nominati e stanno ricevendo in questi giorni una lettera di avviso. È possibile, per chi lo desideri, scegliere di cambiare medico compatibilmente con le disponibilità dei professionisti operanti nello stesso ambito territoriale: in questo caso la scelta dovrà essere comunicata agli sportelli di anagrafe sanitaria previo appuntamento sulla piattaforma “MyPrenota” all’indirizzo: venetorientale.myprenota.it/anagrafe o, in alternativa, inviando una mail ad uno degli sportelli di anagrafe sanitaria dell’Ulss 4.

Buone novità nel territorio di Torre di Mosto, dove il 19 settembre prenderà servizio il dottor Filippo Calamina. Trattandosi di un nuovo medico, solo dalla data di insediamento potrà prendere in gestione untenti: in questo caso, i pazienti interessati ad essere assistiti dal dottor Calamina dovranno comunicarlo all’anagrafe sanitaria.