Meolo ancora a corto di medici di base, l'Ulss 4 cerca sostituti

Sono 500 gli abitanti di Meolo rimasti senza medico di famiglia dopo la cessazione dei dottori Florian e Pasqual, lo scorso 31 maggio. Per questi utenti è possibile scegliere un sostituto tra i medici ancora in attività nello stesso comune o in quelli vicini (Musile, Fossalta, Noventa e San Donà di Piave), ma si tratta comunque di una situazione precaria. «Stiamo cercando di far fronte alla carenza di questi professionisti sul mercato del lavoro - osserva il direttore dell'Ulss 4, Mauro Filippi -. A Meolo gli assistiti non rimarranno sprovvisti del medico, devono però effettuare la scelta del sostituto considerato che, anche se non nello stesso comune di residenza, ci sono posti disponibili tra i medici dei comuni limitrofi, come ad esempio nel sandonatese».

Nel frattempo l’azienda sanitaria sta proseguendo la ricerca, attraverso avvisi aperti, di due professionisti che possano sostituire Florian e Pasqual. Gli assistiti di Meolo che non hanno ancora scelto il nuovo medico di famiglia possono farlo mediante l’anagrafe sanitaria dell'Ulss 4: rivolgendosi agli sportelli delle sedi distrettuali territoriali, previa prenotazione, utilizzando la app "Ulss 4 iCup Mobile”, tramite computer con il servizio di prenotazioni online (www.ulss4.veneto.it), contattando il Cup telefonico allo 0421-1547154 o recandosi direttamente agli sportelli CUP ospedalieri; comunicando la scelta per e-mail, inviando la richiesta, assieme a un documento d’identità, ad uno dei seguenti indirizzi: anagrafe.jesolo@aulss4.veneto.it; anagrafe.sandona@aulss4.veneto.it; anagrafe.caorle@aulss4.veneto.it; anagrafe.eraclea@aulss4.veneto.it.

È inoltre possibile effettuare la scelta direttamente online, da computer, tramite il portale internet regionale “Sanità a km zero fascicolo”.