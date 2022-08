Ulss 3, ecco i nuovi medici di base a Venezia e Mirano-Dolo

L'Ulss 3 ha già individuato tutti i 9 nuovi medici di base che, dal 1° settembre, andranno a sostituire altrettanti colleghi in procinto di lasciare l'attività. Due di questi sono a Venezia, gli altri nell'ambito del distretto Mirano-Dolo. Ad annunciarlo è la stessa azienda sanitaria, precisando che i sostituti inizieranno a lavorare dal primo giorno del mese, senza interruzione del servizio.

L'azienda si è mossa anche per trovare soluzioni logistiche adeguate. A Mirano ha messo a disposizione un ambulatorio all'interno del presidio ospedaliero, in attesa che i nuovi medici scelgano una nuova sede; a Venezia ha fatto il possibile per collocare i medici subentranti nello stesso sestiere di quelli uscenti, ma ci è riuscita solo con uno dei due. Tutti gli assistiti in questi giorni hanno ricevuto opportuna comunicazione e non è richiesto loro alcun adempimento, a meno che non vogliano scegliere un medico diverso da quello assegnato.

Di seguito i nomi dei medici cessanti e di quelli subentranti:

Mirano Dolo

il dottor Stefano Rigo, di Mira, viene sostituito dal dottor Tommaso Stefanucci, che riceverà nello stesso ambulatorio.

il dottor Vittorio Zandonà, di Spinea, sarà sostituito dal dottor Gianluca Pitteri, che riceverà nello stesso ambulatorio

il dottor Tommaso Stefanucci, di Campagna Lupia, sarà sostituito dal dottor Vittorio Zandonà, che riceverà nello stesso ambulatorio

il dottor Fabio Doni, di Mira, sarà sostituito dalla dottoressa Carolina Zanetti, che riceverà nello stesso ambulatorio

il dottor Gennaro Di Giovannantonio, di Mirano, sarà sostituito dal dottor Andrea Vianelli, che aprirà provvisoriamente nell’ambulatorio del presidio ospedaliero di Mirano (edificio OM12, secondo piano, ex Medicina)

il dottor Tito Tomat, di Mirano, sarà sostituito dal dottor Isuf Disha, che aprirà provvisoriamente nell’ambulatorio del presidio ospedaliero di Mirano (edificio OM12, secondo piano, ex Medicina)

il dottor Ferdinando Saccon, di Mirano, sarà sostituito dalla dottoressa Valentina Doratiotto, che aprirà provvisoriamente nell’ambulatorio del presidio ospedaliero di Mirano (edificio OM12, secondo piano, ex Medicina).

Venezia

il dottor Roberto Bellenzier sarà sostituito dalla dottoressa Margherita Zennaro, che riceverà nell’ambulatorio a San Polo 2642

il dottor Alessandro Pace sarà sostituito dal dottor Filippo Callegaro, che riceverà nell’ambulatorio a Cannaregio 2666.

Per ulteriori informazioni: Venezia centro storico, Ufficio anagrafe distrettuale: 041.5294919-4920 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; Mirano-Dolo, Ufficio cure primarie: 041.5795157 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.