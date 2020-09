Cambio generazionale in Ulss 4: medici di famiglia in pensione, da ottobre i sostituti

Cambio generazionale tra i medici di medicina generale in Veneto Orientale, Ulss 4 sta provvedendo alla sostituzione dei professionisti che andranno in pensione nelle prossime settimane.

Medici in pensione

A San Donà di Piave dal 1 ottobre andrà in quiescenza il dottor Enrico Callovi, i propri assistiti potranno scegliere un nuovo medico tra quelli già disponibili nell’ambito territoriale a cui si aggiungerà anche un nuovo inserimento. Ad Eraclea saranno due i medici in uscita dalla professione: dal primo ottobre il dottor Alessandro Pollon e a metà ottobre Renzo Baccichetto. Entrambi verranno sostituiti da colleghi con incarico temporaneo. Non solo. Sempre nel territorio comunale di Eraclea il primo ottobre si insedierà un ulteriore medico che offrirà ai cittadini un'altra possibilità di scelta oltre ai medici già presenti. Tutti gli assistiti dei medici in uscita a breve riceveranno una lettera che fornirà tutte le indicazioni per scegliere il nuovo medico di famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche sul fronte dei pediatri di libera scelta sono in arrivo una serie di avvicendamenti. Dal 1º ottobre la dottoressa Wally Melchiori, con studio a Ponte Crepaldo di Eraclea, andrà in quiescenza e verrà sostituita da un pediatra con incarico temporaneo. Nella stessa data si insedierà un nuovo pediatra anche a Meolo in sostituzione della dottoressa Maria Carla Ricci venuta a mancare prematuramente. Anche in questo caso i genitori dei bambini assistiti riceveranno una lettera con indicate le modalità per scegliere il nuovo pediatra.