Medici di famiglia e pediatri, sei sostituti in arrivo all'Ulss 3

L'Ulss 3 Serenissima è pronta a sostituire due medici di famiglia e un pediatra a Mestre, e altrettanti nel distretto di Mirano-Dolo, per un totale di 6 professionisti sanitari. Gli avvicendamenti sono previsti a partire dai primi giorni di settembre, senza interruzione del servizio. «I nostri uffici continuano ad individuare soluzioni a fronte dei pensionamenti, e comunque delle cessazioni - spiega il direttore dell'azienda, Edgardo Contato -. Quanto al cambio di medico, garantiamo tutte le facilitazioni possibili per gli utenti. In nessuno caso si chiede agli assistiti di recarsi all'anagrafe o di utilizzare le procedure online, perché il passaggio è gestito in automatico».

Il primo a essere sostituito a Mestre è il dottor Claudio Parisen Toldin, recentemente deceduto: dopo un breve periodo in cui dei suoi assistiti si sono fatti carico i colleghi del Gruppo, gli subentra dal 1° settembre la dottoressa Irene Costa, che riceverà gli assistiti nello stesso ambulatorio, in Corso del Popolo 87. Si completa poi, sempre dal 1° settembre, la sostituzione della dottoressa Paola Bassetto, che ha cessato l'attività il 30 giugno scorso: la professionista, che visitava a Chirignago in via Miranese 223, viene definitivamente sostituita dalla dottoressa Laura Buscemi; il 31 agosto sarà quindi l'ultimo giorno di attività dell'ambulatorio pubblico di Continuità assistenziale diurna che l'Ulss 3 Serenissima aveva attivato, al servizio degli assistiti, in attesa dell'arrivo della nuova professionista.

Sempre con la fine del mese di agosto, a Spinea lascia la professione la dottoressa Orietta Deppieri, che aveva il suo ambulatorio in viale Viareggio, e che viene immediatamente sostituita dalla dottoressa Ilaria Viezzoli; la nuova professionista visiterà gli assistiti nello stesso ambulatorio. A Mira cessa l'attività la dottoressa Carolina Zanetti, che viene sostituita dalla dottoressa Irene Berto, che svolgerà la sua attività nello stesso ambulatorio in località Piazza Vecchia.

Due dei nuovi medici di famiglia, la dottoressa Irene Costa e la dottoressa Irene Berto, subentrano con incarico provvisorio; la dottoressa Laura Buscemi e la dottoressa Ilaria Viezzoli subentrano invece con un incarico definitivo. Tutti gli assistiti coinvolti nel cambio del medico di riferimento saranno trasferiti d'ufficio nelle liste del medico entrante, fatto salvo ovviamente il caso di chi intenda fare una scelta differente tra i medici dell'ambito territoriale nelle cui liste ci siano ancora disponibilità.

Quanto ai pediatri di libera scelta, cessa a Mestre la dottoressa Silvia Girotto, che verrà sostituita nello stesso ambulatorio in Mestre via San Donà, dalla dottoressa Federica Mario; a Fossò invece cessa la dottoressa Marta Gheno, in sostituzione della quale l'Ulss 3 Serenissima inserisce in servizio la dottoressa Mariana Romero, che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio in via IV Novembre. Le due nuove professioniste hanno un incarico provvisorio; anche in questi casi l'avvicendamento è previsto per il 1° settembre e anche in questi casi tutti gli assistiti saranno trasferiti d'ufficio.