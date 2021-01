Accordo tra Regione e sindacati: i medici di base vaccineranno contro il covid

L'accordo sarà definito nei prossimi giorni, la certezza è che i medici di medicina generale entreranno in maniera organica nella squadra della sanità veneta per l'erogazione del vaccino anti-covid. È questo l'esito dell'incontro tenutosi oggi pomeriggio tra l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e le organizzazione sindacali.

«Ho trovato grande disponibilità a far parte di questa grande operazione di salute pubblica. - ha detto Lanzarin - Saranno un aiuto prezioso per raggiungere l’obiettivo comune, che è quello di vaccinare quante più persone possibile nel minor tempo possibile». L'annuncio è arrivato all'indomani dell'annuncio del drastico taglio nella fornitura del vaccino Pfizer all'Italia, con il Veneto che perderà il 53% delle dosi, mettendo a rischio il piano vaccinale, come per altro annunciato nel corso del punto stampa di oggi dal presidente della Regione Luca Zaia. «Speriamo che l’Ema dia il via libera al vaccino Astrazeneca entro fine mese, - ha puntualizzato l'assessore alla Sanità - così da poter dare una forte accelerazione alle vaccinazioni. A quel punto, l’apporto dei medici sarà insostituibile, anche per il rapporto umano e la conoscenza diretta dei loro assistiti».