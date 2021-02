Medico indagato per truffa alla Sanità: la Finanza gli sequestra mezzo milione di euro

L'indagine è partita da alcune segnalazioni su presunti disservizi che avrebbe arrecato ai propri pazienti nella normale attività ambulatoriale di assistenza primaria. A seguito dell'indagine coordinata dalla procura di Venezia, la guardia di finanza ha sequestrato in via preventiva oltre mezzo milione di euro a un medico di medicina generale convenzionato presso le Ulss 3 Serenissima e 4 Veneto Orientale, indagato per i reati di truffa e false dichiarazioni.

Gli approfondimenti dei finanzieri, infatti, hanno messo in luce un'intensa attività del professionista estranea al proprio ruolo di medico di base, che lo vedeva impegnato contemporaneamente anche in attività di medico legale e del lavoro. L'attività di libero professionista prevedeva un monte orario nettamente superiore a quello consentito dalla normativa di settore, che l'uomo avrebbe omesso di dichiarare agli enti competenti con ogni probabilità per non subire il ridimensionamento previsto dal massimale degli assistiti.

Alla luce delle indagini, i militari della Finanza di Venezia hanno eseguito il sequestro preventivo delle somme che sarebbero state percepite indebitamente, quantificate in circa 540mila euro, prelevate direttamente dai conti correnti dell'indagato.