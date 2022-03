Sospeso dall'ordine, continuava a esercitare la professione: medico denunciato

La guardia di finanza ha denunciato un medico dopo aver scoperto che stava continuando a esercitare l'attività nonostante fosse stato sospeso dall'Ordine per inosservanza all'obbligo vaccinale. I militari del 2° Nucleo operativo metropolitano hanno eseguito appostamenti per diverse settimane nei pressi dell'ambulatorio del medico, un fisioterapista operante a Mestre, e verificato un andirivieni costante di pazienti. Sono state sentite anche le testimonianze degli stessi pazienti, che hanno confermato di aver ricevuto prestazione sanitarie.

Dai successivi controlli all'interno dello studio i finanzieri hanno trovato agende e documenti contabili dai quali emerge l'effettuazione di decine di visite dopo la data di sospensione, a ottobre 2021. A quanto pare il professionista lavorava parecchio, ricevendo anche 15 persone in un solo giorno. Così il medico è stato denunciato alla procura per l'esercizio abusivo della professione (reato che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa a partire da 10mila euro), mentre lo studio è finito sotto sequestro assieme a tutta la documentazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali violazioni di natura fiscale.