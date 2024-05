A Portegrandi è operativa la sede provvisoria del medico di famiglia

A Portegrandi, nel comune di Quarto d'Altino, l'amministrazione e l'azienda sanitaria Ulss 3 hanno individuato una soluzione per l'ambulatorio del medico di famiglia. Da mercoledì 8 maggio il dottor Riccardo Moro riceve i pazienti nei locali attrezzati messi a disposizione dal centro di riabilitazione Elisabeth Muller, in via Commendator Domenico Veronese.

La prospettiva è che, non appena terminati i lavori che stanno per partire, il dottor Moro possa tornare a svolgere la sua attività nel centro civico di piazza Giovanni XXIII. «Nel frattempo - sottolinea Claudio Grosso, sindaco di Quarto D'Altino - garantiamo la presenza del medico, ed evitiamo ai suoi assistiti di doversi spostare ulteriormente. Mentre l'amministrazione comunale è impegnata a far sì che i lavori al centro civico si svolgano con rapidità, va detto un grazie sincero ai gestori del centro di riabilitazione, che ospiteranno l'ambulatorio, e all'Ulss 3 Serenissima, che ha cercato con determinazione, insieme a noi, una soluzione adeguata. Ringrazio anche il vicesindaco Gasparini e l’assessore Toniolo, che con me hanno lavorato per l'individuazione di questa collocazione temporanea».

Soddisfazione viene espressa anche dalla direzione dell'Ulss 3 Serenissima: «Siamo impegnati a garantire la continuità del servizio - sottolinea il dg Edgardo Contato - anche nei territori lontani dal centro, consapevoli che tutti i cittadini meritano la medesima attenzione. Anche a Portegrandi i nostri uffici competenti si sono spesi con dedizione, e consideriamo ottimale la soluzione individuata, che colloca l'ambulatorio temporaneo in ambito sanitario, con tutte le garanzie che da questo conseguono per i cittadini».