Medico rilascia certificati falsi di esenzione dal vaccino: il servizio del Tg1

Un servizio del Tg1 andato in onda la sera di giovedì 2 dicembre testimonia l'attività di un medico di Jesolo che rilascerebbe falsi certificati di esenzione dal vaccino anti Covid. L'inviata e un accompagnatore, fingendosi convinti no vax, riescono ad arrivare nello studio di un professionista che permetterebbe loro di aggirare le norme: il medico mostra un certificato, pronto a rilasciarlo, specificando comunque che l'esenzione (per malattia rara oppure per allergia a uno dei componenti del vaccino) non equivale a un green pass ma è comunque utile: «Io te la riesco a fare - dice - ma la tieni solo per il lavoro, in caso di emergenza. Non mostrarla in giro perché la prima volta che ti incrociano il dato sei fritto. Per lavorare, per quello vi serve. Io troverò un pretesto».

L'Ulss 4, competente per l'area di Jesolo e del Veneto orientale, ha annunciato provvedimenti. «Ho visto l’intervista del medico, che faccio fatica ora a definire tale - commenta il dg Mauro Filippi -. Quanto ha detto è completamente difforme dalla propria professione, dal giuramento che ha fatto; fa del male a tutto il mondo della sanità che sta lottando contro la pandemia e all’intera popolazione esposta al rischio che ci possano essere persone potenzialmente portatrici di virus che girano indisturbate con false esenzioni o falso green pass. Ho immediatamente segnalato il fatto alle autorità competenti e rimaniamo a completa disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie». La vicenda è stata commentata anche dal presidente della Regione, Luca Zaia, che ha specificato: «Non conosco i casi specifici, ma chi fa certificazioni non rispondenti alla realtà commette un reato e va punito come tale».