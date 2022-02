Medico "no vax" sospeso continua a rilasciare certificazioni: denunciato

Nonostante fosse stato sospeso dall'ordine dei medici perché non in regola con l'obbligo vaccinale, continuava a rilasciare certificazioni mediche presso il proprio studio medico in provincia di Venezia. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per "esercizio abusivo della professione".

Tutto è partito dal responsabile di una struttura pubblica del rodigino, che aveva segnalato ai carabinieri di Porto Viro (Rovigo) un uomo in possesso di certificato di vaccinazione, per quanto notoriamente "no vax". I militari dell'Arma, a seguito degli accertamenti del caso, sono quindi risaliti al medico veneziano, che aveva permesso all'uomo di ottenere il documento.