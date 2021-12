Il "mega green pass" e tutte le novità del decreto Natale

È stato già ribattezzato "mega green pass" per distinguerlo dal "green pass base" così come da quello "super" o "rafforzato". Si tratta di una delle novità introdotte dall'ultimo decreto del governo per contenere i contagi da variante Omicron approvato ieri in Consiglio dei ministri. Come riporta Today, la questione è molto semplice: il provvedimento, come si legge sul sito di Palazzo Chigi, prevede tra le altre cose che si possa far visita «alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose».

Insomma, per ottenere il "mega green pass" ed entrare nelle residenze per anziani bisogna aver fatto anche la dose di richiamo o, in alternativa, avere il "super green pass" (a cui hanno diritto solo i vaccinati) più un tampone negativo. Per ora comunque il "mega green pass" servirà solo per entrare nelle Rsa. Secondo indiscrezioni la stessa misura potrebbe essere prevista alla riapertura delle discoteche e dei locali notturni dopo il 31 gennaio 2022, ma su questo punto non c'è nulla di certo.