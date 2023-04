Controlli nelle mense ospedaliere: carenze igieniche e irregolarità, multe per 4mila euro

Carenze igieniche, inadeguatezza igienico-strutturale, mancata attuazione Haccp. Sono queste le principali violazioni riscontrate nelle scorse settimane dai carabinieri del Nas in alcune mense ospedaliere della provincia di Venezia.

I militari già nei mesi scorsi avevano eseguito alcune ispezioni del tutto simili nelle mense scolastiche, arrivando a staccare sanzioni per 4.440 euro solo nel Veneziano. Nei giorni appena trascorsi, il Nas ha effettuato altre verifiche nell'ambito di un'operazione a livello nazionale che questa volta ha riguardato le mense all'interno di strutture ospedaliere e sanitarie, mirate a controllare il rispetto delle normative in tema di igiene e sicurezza.

I controlli li hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private, in tutta Italia: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità.

Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali superfici di lavoro, vassoi e acqua utilizzata per la preparazione dei pasti. E una parte di queste sanzioni, nello specifico 4mila euro, ha riguardato mense ospedaliere della provincia di Venezia. In questo caso sono state eseguite otto ispezioni e sono state riscontrate situazioni di irregolarità. Otto le sanzioni, di cui: due per carenze igieniche, cinque per inadeguatezze igienico-strutturali e una per la mancata attuazione Haccp.