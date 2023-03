Controlli nelle mense scolastiche: 7 sanzioni nel Veneziano

Carenze igieniche, inadeguatezze igienico-strutturali, mancata attuazione HACPP, violazioni sul divieto di fumo. Sono le irregolarità riscontrare dai carabinieri del Nas nell'ambito di una serie di controlli nelle mense scolastiche della provincia di Venezia.

A finire sotto la lente d'ingrandimento sono state, in particolare, otto attività. Sette le sanzioni staccate dai militari, per un totale di 4.440 euro. Le ispezioni fanno parte di un'attività eseguita a livello nazionale, d'intesa con il Ministero della Salute, in 1.058 aziende di ristorazione che operano all'interno di mense scolastiche di tutti i gradi. L'indagine ha messo in luce violazioni in circa un terzo delle imprese controllate.

Sono 482 le irregolarità complessivamente accertate, che hanno comportato multe per 240mila euro e il sequestro di nove aree cucina a causa di carenze igienico-sanitarie, come la presenza di muffa e umidità. Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati oltre 700 chili di alimenti tra carni, formaggi, frutta, ortaggi e olio per mancanza di tracciabilità, scadenza di validità e custodia in ambienti non adeguati.