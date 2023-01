Papa Ratzinger, oggi la messa del patriarca in suffragio

Sarà celebrata nel pomeriggio di oggi martedì 3 gennaio a San Marco, dal patriarca Francesco Moraglia, la santa messa in suffragio per il papa emerito Benedetto XVI. "Il patriarca – riporta la nota – invita sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici della diocesi di Venezia alla celebrazione eucaristica di suffragio per il papa emerito e ringrazia tutti coloro che si uniranno a questo momento diocesano di preghiera".

Cordoglio per la scomparsa del pontefice in un messaggio a tutti i fedeli. «Il patriarca Francesco Moraglia e tutta la Chiesa che è in Venezia partecipano, con grande commozione e dolore, al lutto per la morte del papa emerito Benedetto XVI. Con gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger – a tutta la Chiesa e al mondo – nella sua lunga vita di uomo, teologo, sacerdote, vescovo e papa, il patriarca Francesco invita tutte le comunità parrocchiali e religiose, le rettorie, le associazioni e i movimenti ecclesiali a pregare in questi giorni – in particolare nelle celebrazioni liturgiche – per Benedetto XVI, ricordando la sua figura bella, luminosa, mite, forte e umile, che ha annunciato e testimoniato con la sua persona la fede, l’amore e la speranza nel Signore Gesù, certi che dopo aver celebrato con profondità la liturgia della Chiesa su questa terra ora potrà viverla in pienezza nella gioia del cielo».