Mestre, centinaia a punta San Giuliano per difendere il parco

È stato molto partecipato il presidio tenutosi questa mattina a punta San Giuliano, nell'area del parco omonimo, convocato qualche giorno fa dall'associazione Amici del Parco di San Giuliano sia per celebrare i 20 anni dall'inaugurazione, sia per costruire un momento di informazione e protesta contro i piani della giunta comunale sull'area. Piano approvato a febbraio, volto a riqualificare l'area, che prevede tra le altre cose la demolizione degli attuali insediamenti; la realizzazione della nuova viabilità; la realizzazione di un nuovo acquedotto; la realizzazione di 15 nuovi fabbricati; la ricollocazione dei pontili e della biglietteria per il trasporto persone; la sistemazione dell’attività di cantiere nautico esistente; la creazione di due parcheggi sulla proprietà Ater, per favorire i flussi da e verso Venezia sulla tratta San Giuliano-Fondamente Nove.

Un piano contro cui gli Amici del Parco si battono da tempo, vedendoci una snaturazione del fine del Parco e anche un rischio di nuovi flussi turistici verso la Laguna. Oggi, insieme a una lunghissima lista di realtà aderenti (Laboratorio Climatico Pandora, Poveglia per tutti, Coordinamento No inceneritore, Gruppo 25 aprile, WWF Venezia, Italia Nostra – Venezia, Comitato No Grandi Navi, Marevivo Venezia, tutti i gruppi consiliari di opposizione e altri ancora), diverse centinaia di persone, almeno 300, si sono incontrate all'entrata del Parco per poi spostarsi in corteo fino alla Punta, l'area che non è mai diventata parco, nonostante fosse inclusa nei progetti originari. Qui si sono tenuti gli interventi. Tra questi quello dell'architetto Antonio Di Mambro, che ha progettato il parco, e che in un accorato contributo ha invitato i cittadini a continuare l'opposizione al progetto comunale, che stravolgerebbe i piani originali: il parco, ha ricordato, non sono i 74 ettari realizzati, ma i 700 del progetto che prevedeva più lotti, nel quale l'area di punta San Giuliano doveva essere il cuore, permettendo a Mestre di collegarsi con la Laguna e quindi di riappropriarsi della sua natura di città di mare.

«Noi non siamo il partito del No, noi siamo il partito del parco, di quelli che hanno fatto e voluto il parco», che era stato pensato per Mestre e tutta la città come "risarcimento" per l'industrializzazione tossica del secolo scorso, hanno ricordato in più momenti gli attivisti, in buona parte cittadini di Mestre. Complice anche il caldo - l'idea originale era quella di organizzare una festa con punto ristoro, ma non è arrivata l'autorizzazione da parte del Comune -, il presidio, colorato da molte bandiere "No Inceneritore" e "Giù le mani dal parco San Giuliano", si è sciolto intorno alle 13, dandosi mandato di continuare a raccogliere firme contro il progetto (sono ormai più di 8 mila) e di fare informazione alla cittadinanza. Gli Amici del Parco stanno ultimando anche un ricorso contro il provvedimento dell'amministrazione, che sarà presentato a breve.