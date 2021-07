Meteo, nel weekend possibili temporali e lieve calo delle temperature

Correnti più umide ed instabili in arrivo da ovest caratterizzeranno il tempo In Veneto durante il fine settimana. Tra sabato e domenica, infatti, è atteso un generale peggioramento del tempo con rovesci, temporali, grandinate ed un lieve calo delle temperature. In particolare, tra la serata di sabato e la mattinata di domenica, le zone di pianura prima e successivamente tutta la regione, vedranno la formazione di temporali e locali grandinate. Attenzione anche alle raffiche di vento durante i temporali che potranno raggiungere intensità notevoli. Le temperature saranno in calo sia nei valori massimi che nei valori minimi, portandosi in media con le medie tipiche dell’ultima decade di luglio.

Sulla zona di Venezia - annuncia il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - le giornate di venerdì e sabato trascorreranno all’insegna del cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Dalla tarda serata di sabato invece, nuvolosità in aumento per l’arrivo di rovesci e temporali che, durante la successiva notte ed il primo mattino, potranno essere di forte intensità. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra 28°C e 30°C, minime tra 19°C e 20°C.