Mezzi pesanti in Riviera, il prefetto Michele di Bari dai sindaci

Una cabina di regia, riunita giovedì dal prefetto Michele Di Bari, per il problema del traffico pesante in Riviera. Di Bari ha incontrato i sindaci della Conferenza della Riviera del Brenta riguardo alla necessità di istituire un tavolo ai massimi livelli per affrontare in maniera omogena tutte le criticità connesse all'attraversamento dei mezzi eccezionali e del traffico pesante nei centri urbani degli undici comuni della Conferenza. Il prefetto ha raggiunto la sala consigliare del Comune di Mira, ascoltando le testimonianze dei primi cittadini e garantendo l'attivazione della cabina di regia, che vedrà coinvolti i comuni e gli enti gestori delle strade interessate, con un prossimo incontro in prefettura a Venezia.

«La presenza del prefetto è per noi molto importante - spiega Marco Dori, sindaco di Mira e presidente della Conferenza - in quanto dimostra interesse e attenzione al territorio. Questa cabina di regia vedrà coinvolti i comuni e gli enti gestori e noi abbiamo dato massima disponibilità a fornire al prefetto ogni informazione utile. In ballo c'è il tema della sicurezza delle strade e dei nostri centri, visto che secondo noi non pochi mezzi, soprattutto quelli più grandi, potrebbero tranquillamente andare per esempio in autostrada senza dover per forza passare per il centro abitato».

La Conferenza ha in programma un progetto con la start-up Blimp che prevede di mappare e tracciare il traffico di attraversamento, quantificando il numero di passaggi e stabilendo le diverse categorie di mezzi. «Una mappatura completa - spiega il sindaco Dori - che ci fornirà dati riteniamo utili ad analizzare in maniera chiara questo fenomeno, che è nel nostro interesse regolare nel miglior modo possibile». I sindaci della Riviera hanno espresso gratitudine al prefetto per l’attenzione nei riguardi di una problematica molto sentita dalle popolazioni.