Da oggi la protezione civile di Venezia ha due nuovi automezzi di polisoccorso

I veicoli, consegnati oggi alla presenza dell'amministrazione comunale e del comandante della polizia locale Agostini, sono allestiti rispettivamente per l'antincendio boschivo e per i fenomeni meteo intensi

Due automezzi di polisoccorso, uno specializzato per l'antincendio boschivo, e l'altro per i danni causati da fenomeni meteorologici intensi: sono i nuovi veicoli a disposizione da oggi della protezione civile del Comune di Venezia. La cerimonia ufficiale di consegna si tenuta questa mattina, al Parco San Giuliano, alla presenza del vicesindaco e assessore comunale alla Protezione civile, Andrea Tomaello, del comandante generale della polizia locale e direttore della protezione civile Marco Agostini e di un nutrito numero di volontari del corpo e dei loro coordinatori.

I due nuovi automezzi della protezione civile

Il veicolo allestito per l'antincendio boschivo, che ha un motore diesel di 3000 di cilindrata, con trazione integrale 4x4 e una cabina singola omologata per tre posti, è dotato di un serbatoio di acqua da 2.500 litri e di un serbatoio schiuma da 150 litri, oltre che di due elettropompe, due autorespiratori, due generatori, una motopompa antincendio centrifuga ad alta pressione, una colonna fari estensibile a 5 metri.

Il mezzo allestito per i fenomeni meteo intensi ha la stessa cilindrata e trazione 4x4 ma è abilitato invece al trasporto di 7 persone. Ha come particolarità il fatto di avere in dotazione, in un unico mezzo, una serie di strumenti (3 elettropompe, 2 motoseghe, 2 generatori, una colonna fari) che permetteranno ai volontari di poter fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza. «Con l'arrivo di questi nuovi mezzi - ha sottolineato Tomaello - il nostro corpo, che è già un'eccellenza, sia per la professionalità dei suoi uomini che per la dotazione dei mezzi, acquisisce altri strumenti operativi tecnologicamente all'avanguardia».