Più di mezzo chilo di hashish e marijuana in casa, arrestato un 25enne

Si aggirava con fare sospetto lungo via Piave, così i carabinieri di Mestre, impegnati in un'attività di controllo del territorio, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale. L'uomo, un 25enne cittadino del Gambia, aveva con sé una modica quantità di marijuana, che ha aumentato i sospetti nei militari, i quali hanno deciso di proseguire gli accertamenti presso la propria abitazione.

Il 25enne, in effetti, nascondeva in casa altri 24 grammi della stessa sostanza, confezionata in 7 involucri, oltre a mezzo chilo di hashish suddiviso in 9 confezioni, e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato dai carabinieri, che hanno proceduto all'arresto del soggetto con l'ipotesi di reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Inizialmente ristretto ai domiciliari, il giorno successivo il giudice presso il tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto, senza applicazione di misure cautelari.

Dall'inizio di giugno, i militari dell'Arma hanno segnalato alla prefettura di Venezia un totale di 19 persone come assuntori di stupefacenti. Molti di questi sono giovanissimi, motivo per il quale il Comando provinciale continuerà a svolgere specifici servizi di contrasto al fenomeno, soprattutto nelle aree più degradate del territorio provinciale e nelle località turistiche, che in questo periodo estivo sono punto di aggregazione di ragazzi.